KLM schiet omhoog op opgewekte beurs

Rond 9.20 uur stond de AEX-index 1,1% hoger op 565,5 punten. De AMX steeg 1,2% naar 782,1 punten. De koersenborden in Londen (+1%), Parijs (+1,1%) en Frankfurt (+1,2%) kleurden eveneens groen.

Elders lieten de aandelenmarkten ook een overwegend positief beeld zien. De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 0,7% hoger. De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting 0,6% tot 1% in de plus na het verdeelde slot op donderdag.

Voordat Wall Street vanmiddag open gaat, verschijnt het banenrapport van het ministerie van Arbeid. Daaruit blijkt naar verwachting dat de werkloosheid in de VS vorige maand tot bijna 20% is gestegen.

In de AEX was Unibail de koploper met een plus van 6,3%. Het vastgoedfonds gaf daarmee een vervolg aan het sterke herstel van eerder deze week.

De financiële waarden lagen er positief bij dankzij de hogere rente. Aegon ging 6,2% vooruit. ABN Amro (+5,3%) en ING (+4,9%) zaten eveneens flink in de lift.

Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell (+2,3%) profiteerde van de hogere olieprijs. Irak doet mee aan de verlenging van de olieproductiebeperking die OPEC-leider Saoedi-Arabië en Rusland hebben afgesproken, meldt persbureau Bloomberg. Mogelijk kan het oliekartel dit weekeinde al goedkeuring geven aan de overeenkomst.

Betalingsdienstverlener Adyen (-1,1%) was de grootste daler onder de hoofdfondsen. Informatieleverancier Wolters Kluwer leverde 0,7% in.

Bij de middelgrote fondsen koerste Air France KLM 10,1% hoger. Het luchtvaartconcern was in trek dankzij het nieuws dat China buitenlandse vliegtuigmaatschappijen gaat toestaan om er weer te landen. Bodemonderzoeker Fugro (+3,8%) lag er eveneens positief bij in de AMX.

Het lokaal genoteerde koffieconcern JDE Peet’s, het moederbedrijf van Douwe Egberts, liet weten dat bij de recente beursgang volledig gebruik is gemaakt van de zogeheten overtoewijzingsoptie. Daardoor zijn ruim 10,7 miljoen aandelen extra in de handel gezet dan eerder gemeld. De totale opbrengst van de beursintroductie kwam daarmee uit op bijna €2,6 miljard. Het aandeel JDE Peet’s klom 0,6%.

Holland Colours (-1%) kwam nog met jaarcijfers. De maker van kleurconcentraten boekte afgelopen jaar meer omzet en winst. Het bedrijf profiteerde van prijsstijgingen in Europa en Amerika en volumegroei in Azië. Vanwege de grote onzekerheid over de coronacrisis en de verwachte economische neergang wil de onderneming de winst volledig aan de reserves toevoegen en geen dividend uitkeren.

