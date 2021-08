Leaseplan eist vaccinatie van personeel

Alleen werknemers die een medische, religieuze of andere ’beschermde reden’ kunnen aanvoeren, mogen rekenen op een uitzondering. Andere gevallen zullen ’per geval bekeken worden’, meldt een woordvoerder van Leaseplan na berichtgeving in het FD. Leaseplan zegt dat het niet zal controleren of personeel daadwerkelijk gevaccineerd is. Leaseplan is voor zover bekend het eerste Nederlandse bedrijf dat vaccinaties eist van zijn medewerkers.