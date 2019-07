'Momentum Acomo zet dit jaar door'

Amsterdam - Het momentum dat Acomo in de afgelopen jaarhelft te pakken kreeg, zet waarschijnlijk ook in de komende zes maanden door. Dat schrijven kenners bij ING die de resultaten van het bedrijf als positief bestempelen. Voor analisten bij Kepler Chevreux is de handelsupdate een aanleiding om het advies voor Acomo te verhogen van hold naar buy.