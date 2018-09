De Wallen willen langer open

In tegenstelling tot het gebied rondom de Dam mogen winkeliers op de Wallen, zoals de plannen er nu liggen, niet meedoen met het experiment. Mark Doorn van Ondernemersvereniging Oudezijds Achterburgwal zegt de pijn te voelen. „We worden uitgesloten. Sekswinkels op de Wallen moeten sinds een paar jaar om tien uur ’s avonds dicht.” Dan begint de drukte pas. Juist omdat het een experiment is, moeten we mee kunnen doen.” Hij verwacht dat de drukte zelfs wat afneemt als de openingstijden van de winkels verruimd mogen worden.”

Doorn: „We willen op een eerlijke manier kunnen concurreren met de rest van de stad. Dat kan in de huidige opzet niet. Om vijf voor twaalf kun je op het station nog even langs de Hema. Dat is hier letterlijk om de hoek. Wij moeten die kans ook krijgen. Deze buurt ligt al tijden onder een vergrootglas en dat wordt steeds intensiever, zo lijkt het wel.”

Doorn zegt dat drie ondernemersverenigingen bezig zijn de buurt goed op de kaart te zetten. „We willen de buurt een breder gezicht geven. Er zijn afgelopen jaren veel nieuwe ondernemers bij gekomen als horecagelegenheid Mata Hari, restaurant Anna, de Theetuin en Quartier Putain. Allemaal geweldige uitspanningen. Ook het hennepmuseum heeft een upgrade gehad en Casa Rosso wil een chique nachtclub beginnen.”

De winkels doen ook hun best. Zo is er een souvenirwinkel die gadgets maakt van oude fietsonderdelen. Brouwerij De Prael is een bezienswaardigheid, evenals het vernieuwde museum Onze Lieve Heer Op Solder.”

Doorn snapt dat de drukte een heet hangijzer blijft. „Het zijn vooral grote groepen toeristen die geen geld uitgeven en die alleen maar staan te fotograferen. We moeten een nieuwe doelgroep aanboren in plaats van de drommen toeristen die met zestig man achter een vlaggetje aanlopen.”

Met de gemeente wordt overlegd om de Wallen mee te laten doen met de 24-uursproef. Doorn: „Bij de gemeente treffen we vooral redelijke mensen. Maar we komen niet ver. Kennelijk ligt het politiek gevoelig en is er onvoldoende draagvlak. Het steekt ons dat er vaker wordt gekeken naar een klein groepje klagende bewoners dan naar de grote groep ondernemers. Er zijn trouwens veel bewoners die het allemaal prima vinden. Maar die hoor je nooit.”