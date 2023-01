Gasunie: houd Groninger gasveld langer ’op de waakvlam’

Volgens Gasunie Transport Services (GTS) is definitieve sluiting van het Groningenveld nu niet verantwoord. Het veld zou ’op de waakvlam’ moeten blijven.

„Het volledig wegvallen van de import van Russisch gas en de onzekerheid op de internationale gas- en energiemarkten betekenen helaas dat er verschillende scenario’s denkbaar zijn waarin de leveringszekerheid in Nederland in de volgende winter onvoldoende gewaarborgd kan worden zonder de back-up beschikbaarheid van het Groningenveld”, aldus GTS in zijn advies.

Volgens dit overheidsbedrijf, dat verantwoordelijk is voor het transport van al het Nederlandse aardgas, maakt definitieve sluiting van het veld in oktober 2023, zoals staatssecretaris Vijlbrief wil, ’risicovol vanuit het oogpunt van leveringszekerheid’. GTS noemt dit in zijn advies ’een tegenvaller voor alle partijen’.

De D66-bewindsman zei eerder vanwege de schade van zware aardbevingen in Groningen het veld te laten sluiten. Alleen in het ’uiterste, uiterste noodgeval’ zou productie mogelijk blijven. Een woordvoerder van Vijlbrief geeft aan nog niet inhoudeljik te willen reageren op het advies.

Grootste van Europa

Het Groninger gasveld is het grootste van Europa en werd in 1959 ontdekt. Het beslaat negenhonderd vierkante kilometer en heeft momenteel nog 2740 miljard kuub aan laagcalorisch gas in zijn bergingen. Sinds oktober 2022 is het Groninger veld ’op de waakvlam’ gezet, er wordt nog 2,8 miljard gas geleverd. Het jaar ervoor was dat 4,5 miljard kuub gas.

Hoewel het kabinet sluiting van het Groninger veld wil, is er vanuit Europa zware druk uitgeoefend op het kabinet om de gasbel langer beschikbaar te stellen, nu landen vanwege de bloedige oorlog van president Poetin in Oekraïne geen gas meer willen importeren vanuit Rusland.

Nederland verbruikt volgens het CBS ongeveer 40 miljard kuub per jaar. Omdat Groningen nauwelijks nog levert, is de importcapaciteit van vloeibaar gemaakt gas (lng) afgelopen maanden via Rotterdam en de Eemshaven drastisch opgeschroefd.