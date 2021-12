Premium Het beste van De Telegraaf

Profiel van ons brein is ultieme sollicitatiebrief

Door Dave Krajenbrink Kopieer naar clipboard

Goede voetballers overzien tientallen opties in een fractie van een seconde. Ⓒ FOTO ANP/HH

Amsterdam - Niet opleiding en werkervaring maar vooral je brein bepaalt of je wel of niet de juiste persoon op de juiste plaats bent. Daarvan is het bedrijf Brainsfirst in ieder geval van overtuigd en weet het ook steeds vaker werkgevers hiervan te overtuigen. „Wij willen niet weten óf je slim bent, maar wat je slim maakt.”