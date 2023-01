Papierfabriek Crown Van Gelder in zwaar weer: vraagt faillisement aan

Het faillissement zou te wijten zijn aan dure energie en grondstoffen. Er zou te weinig geld zijn om te investeren in andere bedrijfsvoering. De directie was niet beschikbaar voor commentaar. De fabriek begon ooit als maker van krantenpapier.

Omdat daar minder vraag naar was, werd vier jaar geleden al eens gesaneerd. De papierfabriek bestaat 126 jaar en er werken iets meer dan 200 mensen. Een curator gaat nu kijken of een herstart mogelijk is.