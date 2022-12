Premium Het beste van De Telegraaf

Weekblik: ’Centrale bankier zet eindejaarsrally in ijskast’

Door Mark Garrelts Kopieer naar clipboard

Na de turbulentie afgelopen week in reactie op het monetaire geweld bij de Europese centrale bank (ECB) en de Federal Reserve (Fed) komen beleggers dicht tegen het einde van het beursjaar in wat rustiger vaarwater terecht met cijfers op komst over het vertrouwen bij Duitse ondernemers en Amerikaanse consumenten. Verder staan er nog resultaten van FedEx en Nike op de rol.