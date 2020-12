Just Eat Takeaway knalt in groene AEX

De AEX-index is 0,5% hoger gesloten op 619,72 punten.

De beursgraadmeter komt steeds dichterbij de jaartop van 632 punten uit februari. De AMX is echter 0,6% lager gesloten bij 909,03 punten.

De koersenborden elders in Europa kleurden wisselend: in Londen (+0,3%) en Frankfurt (+0,5%) was er winst, Paris sloot 0,2% lager.

Wall Street opende met klein verlies.

In New York eindigden technologiebeurs Nasdaq en de breed samengestelde S&P 500-index dinsdagavond op recordhoogte dankzij lichte winsten.

De ogen van beleggers zijn vandaag gericht op de Brexit-perikelen. De Britse premier Boris Johnson gaat woensdagavond naar Brussel voor de onderhandelingen over een handelsverdrag tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

Johnson spreekt met Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. De onderhandelingen zitten vast op drie hoofdpunten: toegang van de vissers uit de EU tot de Britse wateren, gelijke regels voor Britse en Europese bedrijven en het toezicht op de gemaakte afspraken.

Het Britse pond ging woensdagmiddag met 0,4% omhoog tot $1,34. De volatiliteit staat op het hoogste niveau sinds maart. Volgens John Hardings van SaxoBank komt dit doordat grote partijen zich proberen in te dekken op de markt tegen het mislukken van het gesprek vanavond.

,,De markten prijzen duidelijk een positieve uitkomst in”, zegt strateeg Vincent Juvyns van JP Morgan AM. ,,In een overigens verder onzeker Europa. Er blijft onduidelijkheid over het EU-steunpakket. Er staat veel geld van mensen aan de zijkant van de markten. Zodra er meer duidelijkheid over Brexit komt, goed of slecht, en over de uitrol van het vaccin dan zullen beleggers snel kunnen terugkeren. Zeker als het tweede steunpakket uit Washington wordt goedgekeurd.”

,,De handel is rustig. De markt zoekt richting, er blijft optimisme over vaccins en een Amerikaans stimuleringspakket. De handelsvolumes bewegen onder het twintigdaags gemiddelde blijven”, zegt handelaar Daam-Martijn van Holst. ,,Wat er aan relevant bedrijfsnieuws is reflecteert zich direct stevig in de koersen vandaag.”

Strateeg Luc Aben van Van Lanschot ziet dat beleggers vooruit kijken naar de vergadering van de Europese Centrale Bank morgen. Aben zegt te verwachten dat ECB het monetaire gaspedaal dieper intrapt. Dat kan enige tijd vergen. ,,De ECB moet de periode overbruggen totdat het merendeel van de bevolking een coronavaccin heeft.”

De AEX werd geleid door maaltijdenbezorger Just Eat Takeaway (+7,7%). Bij opening van Wall Street schoot de koers omhoog. In de VS is concurrent Doordash naar de beurs gegaan, bij verhoogde introductiekoers van $102 per aandeel en een marktwaarde van $39 miljard. Just Eat Takeaway kocht in de Amerikaanse markt eerder Grubhub, een concurrent van Doordash.

In de AEX sloot Aegon 1,5% hoger. Beleggers hebben hoge verwachtingen van de analistenbijeenkomst waar de nieuwe topman Lard Friese donderdagmiddag zijn plannen met de verzekeraar uit de doeken zal doen.

ING-nieuws beroert de tongen en plust 0,6%. Voormalig topman Ralph Hamers moet zich alsnog bij de rechter verantwoorden voor zijn rol in de witwaskwesties bij de bank. Hamers is sinds oktober de baas bij zakenbank UBS (+0,1%).

UBS zegt in een reactie dat Hamers het volledige vertrouwen geniet. ING reageert teleurgesteld op het oordeel van het gerechtshof in Den Haag.

Andere financiële dienstverleners als NN Group (+1,1%), ASR (+1,8%) wonnen. ABN Amro verloor 0,4%.

Zwaargewicht Royal Dutch Shell stuwde de index lang met rond 2% winst, maar sloot 0,1% in het rood. Uit de VS kwam de melding van onverwacht grote voorraadvorming. Brentolie werd 0,8% goedkoeper en schoof richting $48,60 per vat.

Onderaan bij de hoofdfondsen staat chemiebedfijf DSM (-1%), chipmachinefabrikant ASML volgde op afstand (-0,4%), terwijl sectorgenoot ASMI juist 2,1% bijschreef.

Levensmiddelenreus en zwaargewicht Unilever zetten een half procent verlies om in 0,3% winst.

In de AMX is luchtvaartconcern Air France KLM in trek met een winst van 0,6%. Het kabinet hoeft geen strengere milieu-eisen te stellen bij de staatssteun aan KLM. Milieuclub Greenpeace eiste dat in een tegen de Staat aangespannen rechtszaak, de rechtbank gaat daar niet in mee.

Signify verliest echter 4,2% na het bekendmaken van nieuwe financiële doelen. Het verlichtingsbedrijf wil de komende jaren zijn winstgevendheid verhogen.

Dit jaar denkt Signify echter dat de vergelijkbare omzet met 13% tot 13,5% zal krimpen door de coronacrisis. Voor de toekomst mikt het voormalige Philips Lighting op een jaarlijkse groei tussen 0% en 5%.

Bij de smallcapfondsen wint Ajax 0,8%. De voetbalclub strijdt vanavond in de Champions League-kraker tegen Atalanta Bergamo. Alleen bij winst zijn de Amsterdammers door naar de volgende ronde van het Europese miljoenenbal.

Beursuitbater Euronext heeft dinsdagavond de driemaandelijkse herweging van zijn indices bekendgemaakt. Koffie- en theeconcern JDE Peet’s (+0,1%) zal vanaf 21 december deel uitmaken van de AMX. Het bedrijf achter Douwe Egberts neemt de plek in van bouwer BAM (-3,9%), die naar de smallcapfondsenindex degradeert. JDE Peet’s ging in mei naar de beurs in Amsterdam.

Bodemonderzoeker Fugro verlies 4,6%.

Neways (-0,8%) zakt terug naar de lokale markt. De elektronicatoeleverancier heeft vanochtend trouwens bekendgemaakt Steven Soederhuizen te willen aanstellen als operationeel directeur. Soederhuizen werkte eerder voor Stork Industrial Components, VDL Industrial Modules, Fokker Aero Structures en GKN Aerospace.

Toezichthouder AFM heeft trouwens drie voorstellen neergelegd bij marktpartijen om onnodige verliezen met turbo’s te voorkomen. Bij de handel in turbo’s zou verplicht een waarschuwing moeten komen die wijst op de risico’s van het beleggingsproduct.

Verder zou er een hefboombeperking moeten gaan gelden en moet er een verbod op bonussen om te handelen komen. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat beleggers gemiddeld €2680 verliezen met turbo’s. De marktpartijen krijgen tot 24 januari de tijd om op de voorstellen van de AFM te reageren. Daarna worden de regels naar verwachting aangescherpt.

