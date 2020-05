Column: Een eigen huis? Vergeet het maar!

Er worden nog altijd te weinig woningen gebouwd. Ⓒ ANP

Een eigen huis? Een plek onder de zon? Niet voor inmiddels honderdduizenden inwoners. Grond is schaars, bouwvergunningen ook; betaalbare woningen zijn niet meer te vinden. Ondertussen nam in de eerste helft van afgelopen jaar de bevolking volgens het CBS met 46.000 toe, maar werd tegelijkertijd de woningbouw praktisch stilgelegd vanwege stikstofbeleid. Den Haag wijst naar de gemeenten, de gemeenten wijzen naar Den Haag. Woningcorporaties en aannemers wijzen naar de gemeenten en Den Haag. De woningzoekende is ondertussen al jaren en in toenemende mate de pineut.