Musk betaalt advocaat voor iedereen die in problemen komt door tweet

,,Als je oneerlijk bent behandeld door je werkgever vanwege iets dat je op dit platform hebt gepost of geliket, betalen wij de juridische kosten", laat Musk weten. Hij voegt eraan toe dat er geen limiet aan die bijstand zit.

X zegt zich in te zetten voor de vrijheid van de gebruikers. Vorige week maakte het bedrijf bekend juridische stappen te nemen tegen een organisatie die zich bezighoudt met campagnes tegen het online zaaien van haat.

Het socialmediaplatform beticht het Center for Countering Digital Hate (CCDH) er onder meer van de vrijheid van meningsuiting te ondermijnen. ,,Wij geloven dat mensen van alle achtergronden en overtuigingen het recht moeten hebben om zich vrij te uiten, zolang ze dat doen binnen de grenzen van de wet", aldus X in een blogpost.

Kooigevecht

Musk ging ook weer in op het voorgestelde kooigevecht tussen hem en Mark Zuckerberg, topman van Facebook-moederbedrijf Meta. De twee rivalen daagden elkaar in juni via sociale media uit tot een onderling mixed martial arts-duel in Las Vegas.

Of het gevecht er ooit van komt of dat het bij een publiciteitsstunt blijft, valt nog te bezien. Maar Musk lijkt er serieus mee bezig te zijn. ,,Het gevecht tussen Zuckerberg en Musk wordt live gestreamd op X. Alle opbrengsten gaan naar een goed doel voor veteranen", zei hij op X, zonder verdere details te verstrekken.

De miljardair zou al aan het trainen zijn voor het treffen met Zuckerberg, die ervaring heeft met jiujitsu. ,,Ik til de hele dag gewichten en bereid me voor op het gevecht. Ik heb geen tijd om te sporten, dus ik breng ze gewoon naar het werk." Een andere X-gebruiker vroeg de Tesla-topman vervolgens waarom hij het gevecht wil doorzetten. Daarop omschreef Musk het duel als een ’beschaafde vorm van oorlog’. ,,Mannen houden van oorlog", voegde hij eraan toe toe.

Threads

Musk en Zuckerberg zitten elkaar de laatste tijd zakelijk ook flink in de weg. Zuckerberg heeft namelijk Threads opgericht, een platform dat lijkt op X en dat er in korte tijd veel gebruikers bij heeft gekregen. Musk lijkt de nieuwkomer als een serieuze bedreiging te zien. Kort na de lancering van Threads reageerde hij met de opmerking ,,concurrentie is prima, valsspelen niet".