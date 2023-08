Musk betaalt advocaat voor iedereen die in problemen komt door tweet

SAN FRANCISCO - (ANP/RTR) De Amerikaanse techmiljardair Elon Musk gaat de advocaatkosten betalen van mensen die in de problemen zijn gekomen op hun werk door berichten of likes op X. Dat belooft hij in een bericht op het social medium dat tot voor kort Twitter heette.

Elon Musk, de eigenaar van X. Ⓒ ANP/HH