Prosus en Philips bezorgen AEX lager slot

De AEX-index eindigde 0,6% lager op 745,10 punten. Vrijdag bereikte de beursgraadmeter het hoogste slot ooit. De AMX steeg vandaag 0,7% naar 1061,57 punten. De koersenborden in Londen (-0,1%), Parijs (-0,01%) en Frankfurt (-0,4%) kleurden rood.

De Amerikaanse beurzen zijn vanmiddag met bescheiden verliezen van start gegaan. Vlak na opening staat techbeurs Nasdaq 0,2% lager. De Dow Jones-index koerst 0,1% in het rood. De beurzen in New York stegen vrijdag 0,7% tot 1%.

Azië zet vandaag de toon. De Chinese beursgraadmeters zijn tot 4% lager gesloten, door nieuwe overheidsingrepen bij de techbedrijven.

Vermogensbeheerder Joop van de Groep (Fintessa) maakt zich niet veel zorgen over de huidige dalingen op de aandelenbeurzen. „Begin vorige week zagen we een grotere dip, maar de week werd toch positief afgesloten. In de VS overtreft tot dusverre 88% van de kwartaalresultaten de verwachtingen. Wel zien we dat bedrijven soms voor hun verwachtingen afgestraft worden, vooral als ze moeite hebben de gestegen productiekosten door te berekenen aan klanten. Belangrijk is zodoende om vooral in bedrijven te beleggen die dankzij hun sterke marktpositie pricing power hebben, met ASML als aansprekend voorbeeld.”

Koersval Prosus

De AEX werd vooral omlaag getrokken door de koersval van 8,8% bij techinvesteerder Prosus. „In China zien we een machtsstrijd tussen de autoriteiten en de techreuzen. Vrijdag besloot de communistische partij al dat educatieve onlineprogramma’s non-profit moeten worden. Nu pakt ze Tencent Music aan dat volgens haar een te groot machtsblok is. Wij hebben enkele weken geleden afscheid genomen van Prosus omdat we het politieke risico te groot vonden en zijn nog niet van plan weer in te stappen.”

Philips verloor 4,2%. Van de Groep wijst erop dat het zorgtechnologiebedrijf de hooggespannen verwachtingen, die het zelf deels heeft gecreëerd, niet waarmaakt bij zijn kwartaalcijfers. De aangekondigde inkoop van eigen aandelen kan beleggers blijkbaar ook niet erg bekoren. Voormalig lichtdochter Signify ging 3,9% achteruit.

Voedings- en schoonmaakmiddelenproducent Unilever, die donderdag met zijn kwartaalbericht negatief verraste, liet nog eens 2,6% liggen.

Staalgigant ArcelorMittal ging met een plus van 4,4% aan kop bij de hoofdfondsen. ING steeg 3,4%. Banken in de eurozone mogen vanaf oktober weer dividend uitkeren als hun financiële situatie dat toelaat. De ECB gaat de coronamaatregel die het uitkeren van dividend en het inkopen van eigen aandelen tijdelijk verbood niet verlengen.

Winkelvastgoedfonds Unibail werd 2,7% meer waard. Het verlies voor de AEX werd eveneens beperkt door zwaargewicht Royal Dutch Shell (+2,7%).

Verzekeraar NN pakte er 1,2% bij. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times willen Goldman Sachs Asset Management en DWS ongeveer €1,4 miljard betalen voor zijn investeringstak.

Bij de middelgrote fondsen stond metalenleverancier AMG met een winst van 4,7% bovenaan. Air France KLM ging 2,3% omhoog, gesteund door de verwachting van Ryanair in de zomer winst te kunnen maken. Koffie- en theefabrikant JDE Peet’s (-3,1%) was de grootste verliezer in de AMX.

Beter Bed veerde op de lokale markt 1,7% op. De slaapkamerspecialist heeft bijna een miljoen nieuwe aandelen uitgegeven tegen een prijs van €6,82 per aandeel om de financiële positie te versterken en zijn groeistrategie te kunnen uitvoeren.

ICT Group won 0,7%. Investeerder NPM Capital en grootaandeelhouder Teslin zetten de overname van de automatiseerder door. Zij hebben inmiddels 80% van de aandelen in handen.

