Dalende omzetten voor meeste kledingwinkels

Over het algemeen weet de kledingbranche "slechts beperkt" te profiteren van de gunstige economische tijden. De totale gecombineerde omzet uit online- en fysieke verkopen stegen in de sector vorig jaar op jaarbasis met 2 procent. ABN AMRO spreekt van een tweedeling in de markt die zich dit jaar en volgend jaar zal voortzetten.

Door sterke concurrentie en veranderend klantgedrag profiteren met name "zichtbare bedrijven", aldus de economen. "Kledingwinkels die zich op zichtbare en drukke locaties bevinden of via hun website veel omzet genereren, zagen de omzet gezamenlijk snel toenemen. Voor winkels op minder prominente locaties geldt het tegendeel."

Veel extra omzet wordt online behaald. Zonder het effect van onlineverkopen zou de afzet in de kledingbranche met 5 procent zijn gekrompen. Bij elkaar realiseert de branche 15 procent van haar omzet online, berekenden de onderzoekers.

ABN AMRO wijst erop dat het openen van een webshop niet voor iedere winkelier is weggelegd. Zo is het niet makkelijk om extra verdiensten om te zetten in winst, onder meer door de hoge retourpercentages. Twee op de vijf pakketten worden teruggestuurd en daarmee gaan veel kosten gepaard.

Kledingwinkeliers die het zich niet kunnen veroorloven om zelf online te gaan verkopen, hebben volgens de economen toch digitale groeikansen. Zij kunnen bijvoorbeeld gaan samenwerken met andere partijen of hun website inzetten als oriëntatiekanaal.