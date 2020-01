Nederlandse spaarders goed voor €369 miljard

Het valt te bezien of Nederlanders hierdoor minder gaan sparen. De rente daalt namelijk al acht jaar en in die tijd zetten mensen almaar meer geld opzij, blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB).

In november stond er 369 miljard euro op Nederlandse spaarrekeningen. Dat is gemiddeld ruim 21.000 euro per inwoner. In 2002 was dat nog de helft, terwijl de rente toen nog een kleine 3 procent was.

Volgens DNB hebben meeste Nederlanders hun spaargedrag niet aangepast omdat de rente is gedaald. Mensen die dat wel deden, hebben vooral (hypotheek)schulden afgelost. Geld verdienen aan rente is zelden de hoofdreden om te sparen, weet DNB uit enquêtes. Spaarders vinden het belangrijker om een reserve te hebben voor onverwachte uitgaven en willen bij financiële tegenvallers niet afhankelijk zijn van de hulp van anderen.

Negatieve spaarrente

De situatie kan kantelen als banken een stap verder gaan en een negatieve rente gaan rekenen. Slechts een op de tien mensen blijft dan sparen bij de bank, zeiden ze eerder in een enquête van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Een kwart zou het spaargeld contant in huis houden en nog een kwart zou dan gaan beleggen. „Het is de vraag of mensen dit daadwerkelijk gaan doen, dat weet je natuurlijk niet”, zegt een woordvoerder van DNB. „Dat kunnen we alleen achteraf analyseren.”

Een negatieve rente blijft vooralsnog een hypothetisch scenario. ABN AMRO heeft eerder beloofd dat spaarders met tegoeden tot 100.000 euro nooit negatieve rente krijgen voorgerekend. ING heeft niet een dergelijke toezegging gedaan. Rabobank is niet van plan om de rente onder de nul te zetten, maar kan „geen garantie afgeven dat het nooit gaat gebeuren”, aldus een woordvoerder.