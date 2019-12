Johnson wint, pond stuift omhoog

Het Britse pond zit flink in de lift. De munt profiteert van de grote voorspelde overwinning van de conservatieven van Boris Johnson.

De waarde van één pond klom donderdagavond direct na de eerste polls met ruim 2% naar €1,20 of $1,35.

Thatcher

Het pond was de afgelopen weken al ruim 10% in waarde gestegen, in de verwachting dat er een snelle Brexit zou komen na een conservatieve overwinning. Die winst lijkt echter groter te zijn dan verwacht, de eerste polls voorspellen 368 zetels in het Lagerhuis, een grote en absolute meerderheid, en de grootste sinds Margaret Thatcher in 1987 liefst 376 zetels verzamelde.

De stembureaus in Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland zijn donderdag om 23.00 uur Nederlandse tijd dichtgegaan. Het Lagerhuis telt 650 zetels.