Fed verwacht hogere rente eind 2023

Dat maakte de Federal Reserve, het stelsel van Amerikaanse banken, woensdagavond bekend na afloop van de rentevergadering. De rente blijft voorlopig op de bandbreedte van 0 tot 0,25%. Ook blijft de Fed maandelijks voor $120 miljard aan obligaties kopen.

Direct na de bekendmaking van het besluit dook Wall Street omlaag. In maart, toen de vorige ramingen bekend werden gemaakt, ging het Fed-bestuur er nog vanuit dat de rente heel 2023 niet omhoog zou gaan.

Beleggers schrikken ervan dat de Fed positiever is geworden over de Amerikaanse economie. Want dat betkeent dat het monetair beleid krapper gaat worden, terwijl de miljarden van de Fed zorgen voor grote stijgingen op de aandelenmarkten.

Dat de Fed positiever is geworden over de Amerikaanse economie komt ook weer niet helemaal als een verrassing. In mei steeg de inflatie al naar 5%. Dat is veel meer dan waar eerder dit jaar op werd gerekend door economen. Bovendien ligt die 5% ook fors boven de doelstelling van circa 2% die de Fed hanteert.

Minister van Financiën Yellen zei begin deze maand al dat een president Biden zich niet moet laten afschrikken door een wat hogere inflatie, en dat een wat hogere rente niet nadelig voor de Amerikaanse economie is. Saillant detail is dat Yellen de voorganger van Powell bij de Fed was, en haar woorden veel gewicht in de schaal leggen.