Politicus heeft ’geen actieve herinnering’ aan kras op contract: streep door ontslag

Amsterdam - Is er nou een nieuw contract ondertekend of niet? Dat is de kern van het geschil tussen een de fractie van Stadsbelang Utrecht en een fractiemedewerker. De partij vindt van niet, omdat er een kras op het contract staat bij het kopje nevenwerkzaamheden. Maar omdat de fractievoorzitter ’geen actieve herinneringen’ heeft aan het zetten van de kras, is het contract gewoon rechtsgeldig. Dat betekent dat de medewerker zijn baan terugkrijgt, heeft de rechtbank in de Domstad bepaald.