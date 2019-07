Groeigeld voor teeltschuim

Foamplant, opgericht in 2015, wil het geld gebruiken voor de commercialisatie van zijn product Growfoam: een technische voedingslaag voor de opkweek van jonge planten uit zaad of stek. De lucht- en watercapaciteit zijn hierbij volledig te sturen.

Growfoam is sinds juni 2019 verkrijgbaar in de vorm van pluggen voor de productie van jonge planten. Samen met telers wordt het nu geoptimaliseerd voor specifieke gewassen. Foamplant wil een aanzienlijk marktaandeel verwerven in de markt van jongplant pluggen.

Het schuimsubstraat is vormvast en bevat, in tegenstelling tot conventioneel groeisubstraat, geen veen waar bij verbranding CO2 vrijkomt.

De Groningse startup wordt geleid door Martin Tietema, Vincent van Assen, Martijn Beljaars en Wilfred Roo. „We kijken er naar uit om het potentieel van Foamplant verder te ontsluiten met Future Food Fund en Shift Invest”, aldus Tietema. „Beide fondsen bieden ons nu de juiste ondersteuning om snelle groei mogelijk te maken.”