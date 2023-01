Afzwaaier voor golfverzekeraar: schade gestolen buggy toch vergoed

De voorwaarden van de aanbieder van de golfverzekering, Ansvar, zijn te summier om de golfer uit te sluiten, oordeelt klachteninstituut Kifid. In de polisvoorwaarden staat dat schade veroorzaakt door ’niet goed zorgen voor de uitrusting of door onvoorzichtigheid’ niet wordt vergoed. De onfortuinlijke golfer had zijn tas neergezet op een plek die de golfclub daarvoor had aangewezen, en dat is niet ’onvoorzichtig’, aldus het Kifid.

De geschillencommissie tikt de verzekeraar bovendien op de vingers door te stellen dat een golfbaan een redelijk gesloten karakter heeft en voorzien is van cameratoezicht. Daar zou een specifieke golfverzekering rekening mee moeten houden.

Ansvar moet de schade van €3080 binnen vier weken vergoeden.