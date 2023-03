Premium Het beste van De Telegraaf

Onvergetelijke werkdag: ’Ik was zo verbaasd, dat ik niet eens boos was!’

Door Chris Broesder Kopieer naar clipboard

Haarlem - Rienk Kamer (71) was nog maar twee weken uit militaire dienst, toen hij door zijn vader getipt werd voor een functie als medewerker organisatie bij de toenmalige Amro Bank in Rotterdam. „Mijn vader had goede contacten bij de Amro Bank. Nadat ik aangenomen was, moest ik me een koude morgen op 1 december melden aan de Coolsingel. Ik kwam binnen, meldde me aan de balie en ging naar de afdeling waar ik vol goede moed mijn functie hoopte aan te vangen. Maar ze bleken vergeten dat ik kwam en degene die mij op zou vangen was er niet. Stond ik om half 11 weer buiten! Toen ik thuis kwam zei mijn moeder nog: dat zijn lekkere werkdagen, jongen.”