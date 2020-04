Corona en cijferregen bepalen korte beursweek

De coronapandemie zal vooral het sentiment op de beursvloeren bepalen, zo is de verwachting. De EU-ministers van Financiën werden het eind vorige week eens over een steunpakket van €540 miljard om de economische schade van de coronacrisis in de EU te beperken. Ook werden de ministers het eens over het inzetten van de kredietlijnen van het Europese noodfonds ESM, ter waarde van €240 miljard.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) komt dinsdag met een eerste cijfermatige inschatting van de economische krimp als gevolg van de coronapandemie. Dat de wereld afstevent op de zwaarste recessie sinds de Grote Depressie in de jaren dertig van de vorige eeuw, was al bekend. Maar het fonds komt nu pas met concrete ramingen. Deze week vindt tevens de grote voorjaarsvergadering van het IMF en de Wereldbank plaats. Op deze digitale conferentie zal onder meer een knoop doorgehakt worden over nieuwe steunmaatregelen.

Olie

Verder blijft de oliesector in de schijnwerpers staan, ondanks het akkoord tussen Saoedi-Arabië en Rusland over productiebeperkingen. De vraag die boven de markt hangt is of Mexico zich achter de afspraken wil scharen.

Op dinsdag opent in Amsterdam toeleverancier aan de apotheken Fagron de boeken. Een dag later volgen ASML en TomTom. Verder staan ook kleinere fondsen op de agenda. Bouwer VolkerWessels verdwijnt deze week van de beurs, na de overname door grootaandeelhouder Reggeborgh. De aandeelhouders van PostNL, aannemers BAM en VolkerWessels komen deze week (digitaal) samen voor de jaarvergadering.

Amerikaanse banken

Elders komen onder meer Amerikaanse banken als Wells Fargo, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup en Bank of America met cijfers. Ook medisch bedrijf Johnson & Johnson, tabaksfabrikant Philip Morris en luxemerk LVMH openen de boeken.

Ook de macro-agenda zit vol met onder meer CBS-cijfers over faillissementen, omzet detailhandel en de werkloosheid. Uit de VS volgen onder meer data over de import- en exportprijzen, industriële productie en de wekelijkse uitkeringsaanvragen. China maakt cijfers over de handel in maart en de economische groei in het eerste kwartaal bekend, terwijl uit Duitsland onder meer cijfers over de consumentenprijzen volgen.