Moody's ziet heil in groene koers Shell

"De actievere houding van Shell in het omgooien van zijn energiemix wordt in de komende jaren belangrijker voor de rating", aldus Moody's-analist Sven Reike. Als voorbeeld van de nieuwe strategie van Shell noemt hij de tak van de olie- en gasgigant die ook investeringen doet in zonne- en windenergie.

Als Shell uiteindelijk zijn CO2-neutrale activiteiten opvoert, zal dat het concern beschermen tegen tanende inkomsten uit de traditionele olie- en gasactiviteiten, aldus Moody's. De kredietbeoordelaar rekent er op dat die ongunstige financiële effecten pas na 2040 zullen gaan spelen.