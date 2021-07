Column: opwarming aarde zorgt voor afkoeling economie

Premium Financieel

Nog even en de discussie over staatsschuld barst los in Europa

Nu zijn er nog slechts inleidende beschietingen, maar dit najaar zal er een hevige strijd woeden om de Europese begrotingsregels. Wat wil Nederland? Gaat het mes in de torenhoge staatsschulden? „Geld is gratis, de staatsschuld doet er niet toe. Zelfs in Nederland is dat de sfeer.”