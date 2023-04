Premium Het beste van De Telegraaf

Column: Europa op de kaart als schrootmeester en topreparateur?

Door casper Burgering Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP /HH

Als je ergens in uitblinkt, dan heb je onderscheidend vermogen. Dit geldt ook voor landen. China is bijvoorbeeld de fabriek van de wereld, New York en London zijn de financiële centra van de wereld, Oekraïne is de graanschuur van de wereld en ook Brazilië en India behoren tot de grootste mondiale agrarische krachtpatsers.