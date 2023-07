Mark Zuckerberg: 70 miljoen accounts op Twitterconcurrent Threads ’boven verwachting’

Dat is „boven verwachting”, meldt de baas van Facebook-moederbedrijf Meta Platforms Mark Zuckerberg op zijn eigen Threads-account. De app is beschikbaar in honderd landen, maar nog niet in de Europese Unie.

Twitter, dat is overgenomen door miljardair Elon Musk, kampt met de nodige problemen. Zo liet de berichtendienst onlangs weten een „tijdelijke” limiet in te stellen voor het aantal berichten dat gebruikers kunnen lezen. Die beslissing zou zijn genomen vanwege AI-bedrijven die op grote schaal data van Twitter zouden halen om hun taalmodellen te trainen. Threads wordt daardoor inmiddels gezien als de grootste rivaal van Twitter.

Donderdag meldde Zuckerberg, die zelf woensdagnacht de nieuwe app in gebruik heeft genomen, dat Threads in de eerste uren na de lancering al 10 miljoen aanmeldingen binnen had. Verschillende beroemdheden zijn inmiddels actief op het platform, onder wie Hugh Jackman en Jennifer Lopez. Dat de app nog niet te gebruiken is in de EU, komt volgens Meta Platforms door onduidelijkheden rond Europese regelgeving.