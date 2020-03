Column: paniek bij de Fed, klappen voor de dollar

Mondkapjes in de metro van New York, nerveuze beleggers op Wall Street. Ⓒ Bloomberg

Paniek is in de financiële wereld een slechte raadgever. Toch laat de Amerikaanse centrale bank zich hierdoor leiden, bij de beslissing om de rente met een verrassingsactie flink te verlagen. Met name voor de dollar ziet het er even niet zo best uit.