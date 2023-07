Premium Het beste van De Telegraaf

Column: oplossing voor uitstel van ’eenmalig pensioencadeau’ niet zo moeilijk

Door Theo Gommer

Het eenmalig opnemen van 10% uit de pensioenpot kan waarschijnlijk pas vanaf medio 2024 voor werknemers die dan met pensioen gaan. Ⓒ Getty Images

De wet Bedrag ineens, dus een eenmalige lumpsum van 10% van je pensioenkapitaal op de ingangsdatum van je pensioen, is wéér uitgesteld. De wet die al in 2021 is aangenomen, zou ingaan per 2022. Dat werd 2023, toen 1 juli 2023, daarna 1 januari 2024 en zelfs dat wordt niet gehaald.