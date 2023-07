Beursblog: AEX naar licht hogere opening, techfondsen gewild

Amsterdam - De AEX koerst volgens de futures af op een vlakke tot licht hogere opening in Amsterdam. Beurzen in Azië bewegen opwaarts. In Azië sloten beurzen met kleine winst. Techfondsen bieden steun. Beurzen koersen af op hun jaarpiek nu de inflatie afkoelt en extra rentestappen uitblijven. De kwartaalresultaten van Amerikaanse banken vanmiddag moeten de markt meer helderheid geven.

