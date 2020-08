Jenevermerk Hooghoudt landt in China

De jenevers van Hooghoudt zijn straks te verkrijgen in Chinese winkels en ook in een aantal bars. „De eerste reacties uit China zijn zeer positief”, zegt Arno Donkersloot, topman van Hooghoudt.

’Wereld veroveren’

De distributie komt voor rekening van Dumilco, een Nederlands exportbedrijf gespecialiseerd in het afzetten van luxeproducten. De Groningse distilleerderij wil naast de Chinese ook onder meer de Amerikaanse, Britse en Duitse markt gaan bedienen. „Hooghoudt is klaar om de wereld te veroveren”, aldus Donkersloot.

Hooghoudt is een familiebedrijf dat in 1888 is opgericht. De distilleerderij is een Gronings begrip en ook bekend van het grote reclamebord op het gebouw van studentenvereniging Vindicat op de Grote Markt. Jenever is een sterke drank die al eeuwen wordt vervaardigd in Nederland. De Britse drank gin is er een afgeleide van.