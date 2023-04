Zuckerberg ontslaat tienduizenden én is miljarden rijker

Dat blijkt uit de Bloomberg Billionaire Index. Het aandeel schoot donderdag 14% omhoog na een verrassend goed cijferrapport.

Door de waardestijging is de 38-jarige Zuckerberg, die 13% van de aandelen bezit, nu de 12e rijkste persoon ter wereld. Zijn bezit is maar liefst $87 miljard waard. In november was dit nog $35 miljard. Zuckerberg verloor tientallen miljarden door zijn avonturen met de metaverse en de algehele malaise in de techsector. Maar dat kapitaal is dus weer aardig aangegroeid.

Miljardair Zuckerberg geeft zijn geld graag uit aan Italiaanse sportwagens en vastgoed op Hawaii, meldt Business Insider.

Ontslagrondes

Toch verkeert zijn bedrijf in zwaar weer. In november raakten 11.000 medewerkers van Meta hun baan kwijt en mogelijk moeten er nog 10.000 weg. Ook worden 5000 vacatures niet opgevuld.

De lijst met miljardairs wordt aangevoerd door Bernard Arnault, bestuursvoorzitter van LVMH met $208 miljard, Tesla-eigenaar Elon Musk met $162 miljard en Amazon-oprichter Jeff Bezos met $133 miljard.