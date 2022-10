Nout Wellink somber over inflatie: ’Prijzenpijn nog jaren voelbaar’

Dat zegt Nout Wellink, oud-president van De Nederlandsche Bank (DNB), in een gesprek met De Telegraaf. „Het Centraal Planbureau denkt dat de inflatie volgend jaar onder de 3 procent uitkomt. Nou, vergeet het maar. Kijk maar eens hoelang de hoge inflatie aanhield na de oliecrises in de jaren zeventig.” Hij gaat ervan uit dat de inflatie over een paar jaar uitkomt op 3 tot 4 procent. Voor komend jaar ligt het ’alleszins in de verwachting’ dat de gemiddelde prijsstijging hoger is.

ABN Amro voorspelt een prijsdaling op de huizenmarkt met 2,5 procent komend jaar. Volgens Wellink moet juist rekening worden gehouden met een veel grotere prijscorrectie door de steeds hogere hypotheekrente. Over de eurozone is hij somber: „De lage rente heeft verdoezeld dat overheden, bedrijven en particulieren veel te veel schulden hebben gemaakt.”

