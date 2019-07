Handelsvrees drukt Wall Street omlaag

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag in het rood gesloten. De handelsvrees laaide op bij beleggers op Wall Street na nieuwe dreigementen van president Donald Trump tegen China. Bij de bedrijven ging de aandacht onder meer uit naar Bank of America, dat resultaten publiceerde. Verder kwam de Federal Reserve nog met zijn zogeheten Beige Book, dat inzage geeft in de staat van de Amerikaanse economie.