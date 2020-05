’Mega-maaltijdbezorger in de maak’

Dat melden Bloomberg en de Wall Street Journal dinsdagmiddag. Gesprekken daarover lopen nog en zouden volgens bronnen tegen Bloomberg melden dat de deal deze maand afgerond kan worden.

Het aandeel Grubhub schoot op Wall Street direct met 24% omhoog. Uber steeg 5%.

Uber heeft een eigen maaltijdbezorgdienst Uber Eats. Grubhub werd in 2004 opgericht in Chicago en kent ruim 20 miljoen actieve klanten, 115.000 restaurants zijn aangesloten. Grubhubs platform bemiddelt.

Het concern met vorig jaar $1,3 miljard omzet, wordt momenteel gewaardeerd op $4,5 miljard. Uber heeft vanmiddag een marktwaarde van $54 miljard.

Uber is voor Grubhub in de Verenigde Staten de grote concurrent naast Deliveroo en Just Eat.