Nederlandse investeerder koopt bekende Britse verslavingskliniek

De deal met een omvang van circa €1,2 miljard wordt naar verwachting in januari afgerond. Daarna is het de bedoeling dat Priory samengevoegd wordt met de Duitse kliniekentak van Waterland, Median. Met de samenvoeging heeft Waterland straks in totaal 570 behandellocaties in Europa.

Drugs, alcohol en eetstoornissen

Acadia kondigde meer dan een jaar geleden al aan een koper te zoeken. Acadia legde in 2016 nog bijna $850 miljoen neer voor Priory Group, dat in het Verenigd Koninkrijk meer dan 450 behandellocaties heeft en gespecialiseerd is in hulp bij onder meer geestelijke gezondheidsproblemen, eetstoornissen en drugs- en alcoholproblemen. Met de opbrengsten van de verkoop wil Acadia onder meer de schuldpositie verbeteren, aldus topvrouw Debbie Osteen in een verklaring.

