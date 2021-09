Nog veel fiscale hobbels voor vergoeding thuiswerken

Financieel

Tata Steel IJmuiden gooit roer om bij staalproductie: van kolen naar waterstof

Staalconcern Tata Steel gaat in Nederland bij zijn staalproductie overstappen op aardgas en uiteindelijk op waterstof. Daarmee kan net zo goed staal gemaakt worden als met kolen, maar het zorgt voor minder uitstoot van CO2 en fijnstof. Een eerder plan om CO2 op te slaan in de Noordzee is van tafel.