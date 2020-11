'Meer vertrouwen Nederlandse beleggers na overwinning Biden'

Nederlandse particuliere beleggers zijn deze maand duidelijk positiever geworden over de toekomstige ontwikkeling van de financiële markten, nadat bekend werd dat Joe Biden de presidentsverkiezingen had gewonnen. Waar positief en negatief gestemde beleggers elkaar in oktober nog in evenwicht hielden, zijn de optimisten volgens een peiling van onlinebroker BinckBank nu in de meerderheid.