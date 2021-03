Naam BinckBank maakt plaats voor Saxo Bank

Op de gevel van het kantoor aan de Amsterdamse Zuidas zal nog maar een paar maanden de naam BinckBank staan. Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - Twee jaar na de overname door Saxo Bank komt er een einde aan de naam BinckBank. Klanten gaan in de komende paar maanden geleidelijk over naar het platform van de Deense bank. „Dit is technologisch nog wat geavanceerder, terwijl de huidige klantenservice en gebruiksvriendelijkheid behouden blijft”, meldt directeur Saskia Klep.