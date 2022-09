Geld

Consument kiest goedkopere, minder zekere hypotheek

Nederlanders die een hypotheek afsluiten kiezen vaker voor een kortere rentevaste periode. Tien jaar vast is nu het meest populair. Dat is een forse trendbreuk met eerder dit jaar, zo meldt adviesketen Van Bruggen Adviesgroep in haar wekelijkse nieuwsbrief.