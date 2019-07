Handelszorgen drukken Nikkei

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, sloot 0,9 procent lager op 21.521,53 punten. Nintendo zakte 1,2 procent. Het videospelletjesbedrijf zag de operationele winst afgelopen kwartaal fors dalen. Konica Minolta kelderde 11,4 procent. De maker van camera's en kopieermachines leed afgelopen kwartaal onverwacht een verlies.

De financiële concerns Sumitomo Mitsui Trust Holdings en Sumitomo Mitsui Financial verloren 3,7 en 1 procent, na een daling van de kwartaalwinsten. De resultaten van elektronica- en entertainmentgigant Sony vielen wel in goede aarde en werden beloond met een koerswinst van 5,3 procent.

De Chinese beurzen deden een stap terug. Op macro-economisch vlak bleek dat de bedrijvigheid in de Chinese industrie in juli voor de derde maand op rij is gekrompen. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1,3 procent in de min en de beursgraadmeter in Shanghai leverde 0,4 procent in. De Kospi in Seoul daalde 0,3 procent. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung zakte 1,7 procent na een forse daling van de winst in het tweede kwartaal. De All Ordinaries in Sydney ging 0,4 procent lager de dag uit.