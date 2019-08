Wall Street hoger richting Fed-notulen

De toonaangevende Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.30 uur 1,1 procent hoger op 26.236 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 0,9 procent, tot 2925 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq ging 1 procent vooruit tot 8024 punten.

Winkelconcern Target heeft een sterk tweede kwartaal achter de rug en schroefde daarop zijn winstverwachting voor het jaar verder op. De koers stond bijna 19 procent in de plus en bewoog daarmee rond een recordniveau. Doe-het-zelfketen Lowe's rapporteerde een winst over het tweede kwartaal die hoger was dan verwacht, op een licht gestegen omzet. Lowe's kreeg er dik 10 procent aan waarde bij.

Beleidsvergadering

De Fed komt met zijn notulen over de beleidsvergadering van juli. De Amerikaanse koepel van centrale banken verlaagde vorige maand voor het eerst in ruim tien jaar de rente. In dat licht wordt al uitgekeken naar de speech van Fed-preses Jerome Powell vrijdag in het Amerikaanse Jackson Hole. Beleggers zijn benieuwd naar aanwijzingen over eventuele verdere stimuleringsmaatregelen, nu de handelsspanningen tussen China en de Verenigde Staten verder zijn opgelopen.

Tesla ging 3,3 procent omlaag. Het bedrijf wordt aangeklaagd door winkelgigant Walmart vanwege enkele branden die zouden zijn ontstaan op daken van winkelpanden die waren uitgerust met zonnepanelen van Tesla. Walmart eist een schadevergoeding en wil dat de resterende zonnepanelen worden verwijderd.

De euro was 1,1102 dollar waard, tegen 1,1097 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg steeg 0,1 procent tot 56,16 dollar. Brentolie werd 1 procent duurder op 60,60 dollar per vat.