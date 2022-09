’EY wil adviesdiensten scheiden van boekenonderzoek’

Die laatste divisie groeit namelijk veel harder en zou na de ingreep minder last hebben van de strenge regels waaraan de auditactiviteiten zijn gebonden.

Zakenkrant The Wall Street Journal schrijft op basis van ingewijden dat topman Carmine di Sibio de 13.000 partners van het bedrijf donderdag inlicht over de ingreep. Volgens de krant gebeurt dit nadat de belangrijkste leidinggevenden in het concern hebben ingestemd met de opsplitsing. EY is ook actief in Nederland met veertien locaties en vijfduizend medewerkers, onder wie 249 partners. Een woordvoerder voor EY in Nederland kon niet direct inhoudelijk reageren op het nieuws.

Veel kritiek op ’grote vier’

Volgens The Wall Street Journal werkt EY al maanden aan een plan om de twee divisies van elkaar te scheiden. EY is een van de ’grote vier’ accountants- en adviesbureaus, naast KPMG, PWC en Deloitte. De sector heeft na een reeks boekhoudschandalen veel kritiek gekregen op de deugdelijkheid van het boekenonderzoek.

In Nederland adviseerde de Monitoring Commissie Accountancy (MCA) in 2020 onder meer om de inkomstenstromen van advies- en auditdiensten strikt van elkaar te scheiden, om zo belangenverstrengeling te voorkomen. Een opsplitsing zoals bij EY gaat nog een stap verder.

Het scheiden van de twee onderdelen zal ook veel werk met zich meebrengen. Zo wordt het nog een gecompliceerde klus om alle omzetstromen en personeelsbestanden netjes te verdelen, waarschuwen experts in The Wall Street Journal.