Megaverlies van €7,1 miljard voor Air France-KLM in rampjaar 2020

De luchtvaartonderneming zag de omzet met 59 procent inzakken tot 11,1 miljard euro. De passagiersstroom droogde met 67,3 procent op tot dik 34 miljoen reizigers.

Om de kosten te drukken zette Air France-KLM onder andere het mes in het personeelsbestand. De personeelskosten daalden met 35 procent, doordat 8700 mensen het bedrijf verlieten. Daarnaast hield het bedrijf zijn hand op in Parijs en Den Haag voor loonsubsidies.

"Zwaarste crisis in de luchtvaartindustrie"

Ook werd personeel om een loonoffer gevraagd. Dat laatste was voor KLM ook noodzakelijk om steun te krijgen van de Nederlandse regering.

"Bedrijf staat voor het eerst echt op de afgrond"

Dit vindt DFT-verslaggever Yteke de Jong:

„Opvallend bij de publicatie van de jaarcijfers is dat er geen nieuwe reorganisaties worden aangekondigd. Het bedrijf staat voor het eerst echt aan de afgrond en geeft geen inzicht hoe ze de coronacrisis te boven zal komen. Zelfs als de Franse en Nederlandse staat de luchtvaartmaatschappij herkapitaliseren, is er nog een zeer lange weg naar herstel. De kaarten worden in plaats van de eigen organisatie vooral ingezet op de politiek, wat gezien alle recente beperkingen voor KLM in Nederland een onvoorspelbaar pad is.”

Banenreducties en andere ingrepen in de organisatie zadelden Air France-KLM op met 822 miljoen euro aan kosten. Deze werden niet per maatschappij apart uitgesplitst. Verder moest het concern ook bloeden voor eerder afgesloten brandstofcontracten en andere onvoorziene kosten.

Die rekening kwam uit op 595 miljoen euro. Verder schreef Air France-KLM een slordige 672 miljoen euro af op zijn vloot en dan vooral op superjumbo’s A380.

Miljardenlening

In totaal kreeg Air France-KLM 10,4 miljard euro aan leningen en garanties. Zo’n 3,4 miljard euro daarvan kwam uit Den Haag. Nog niet het volledige krediet uit Nederland is volgens Air France-KLM gebruikt.

De onderneming had naar eigen zeggen eind december nog 9,8 miljard euro aan liquiditeit en kredietlijnen liggen. Ondertussen is de schuld in een jaar tijd opgelopen met bijna 5 miljard euro tot 11 miljard euro.

Momenteel wordt door het luchtvaartbedrijf onderhandeld over extra steun, vermoedelijk in de vorm van extra aandelen. De landen hebben bij elkaar al dik 28 procent van de stukken in handen. Volgens financieel directeur Frédéric Gagey kan Air France-KLM het voorlopig nog wel even uitzingen.

Vaccinhoop

Gagey hoopt dat de luchtvaartrestricties snel worden opgeheven. In de loop van het derde kwartaal en aan het begin van het vierde kwartaal was volgens hem sprake van enige opluchting toen reizen weer steeds meer werden toegestaan en vaccinhoop ook wat kleur op de wangen gaf.

De euforie was van korte duur, door de opleving van het virus werden de maatregelen aangescherpt en was de luchtvaart terug bij af.

Air France-KLM rekent ook op een moeizaam eerste kwartaal van het jaar. Tegen de zomer verwacht de onderneming de capaciteit weer op te kunnen voeren. Het zal echter nog jaren duren alvorens het niveau van voor de crisis weer wordt bereikt.