Hotelboekingen op stoom, maar nieuwe dip dreigt

Voor heel Nederland ligt het aantal hotelboekingen nu op 71% van vorig jaar. Begin juni zaten de hotels nog maar op 32% van het oude niveau. Van de boekingen die de afgelopen twee weken werden gedaan, was bijna twee derde voor een verblijf in juli.

Dat blijkt uit de Siteminder World Hotel Index. In deze index van hotelsoftwareleverancier Siteminder zijn de boekingen van 35.000 aangesloten hotels en honderden boekingsplatforms wereldwijd verzameld.

In Amsterdam liggen de hotelboekingen volgens Siteminder op 59% van het oude niveau. Dat was twee maanden geleden een schamele 6%.

Het aandeel van de buitenlandse bezoekers in Nederland begint ook toe te nemen. Zes op de tien hotelboekingen voor een verblijf in juli zijn gedaan door buitenlanders.

Wereldwijd liggen de hotelboekingen nog maar iets boven de helft van vorig jaar. Italië zit op 31%, Spanje 63% en Frankrijk 65%, aldus de Siteminder World Hotel Index.

Helft zakelijke gast

Vastgoedadviseur CBRE waarschuwde dinsdag wel voor te veel optimisme voor de hotelsector, want veel zakelijke klanten blijven naar verwachting nog langer weg vanwege het virus. Volgens het CBRE is normaal gesproken in Amsterdam ongeveer de helft van alle hotelbezoekers een zakelijke klant.

„In de zomer is er vaak minder zakelijk bezoek, maar vooral september, oktober en november zijn echte congresmaanden en veel grote evenementen zoals SAIL Amsterdam zijn al afgelast. Dat bezoek lopen hotels straks allemaal mis”, zegt Jan Steinebach van CBRE.

CBRE verwacht de meeste faillissementen in het vierde kwartaal van dit jaar. Herstel van de markt wordt voorzien vanaf 2021.