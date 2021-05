Bierreus AB InBev: ’Ruimere opening cafés bij EK voetbal’

Algemeen directeur Chris Vanbroekhoven van bierbrouwer AB InBev Nederland. Ⓒ RIAS IMMINK

AMSTERDAM - Het toestaan van tenminste vier personen per tafel en ruimere openingstijden tijdens het EK voetbal moeten de cafés en restaurants in ons land een extra steun in de rug geven. Dat meent algemeen directeur Chris Vanbroekhoven van bierbrouwer AB InBev Nederland.