ECB gaat weer stimuleren

Wat heeft ECB-president Mario Draghi nu weer voor beleggers in petto? Ⓒ REUTERS

De Europese Centrale Bank werkt toe naar een groot pakket aan stimuleringsmaatregelen in september. De rente gaat nu nog niet omlaag, maar het lijkt zeker dat dat later dit jaar, waarschijnlijk in september, wel gaat gebeuren. De financiële markten reageerden eerst opgewekt, maar krijgen na Draghi’s persconferentie toch weer de bibbers.