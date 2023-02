Disney geeft aan personeel harde boodschap: 7000 banen weg

Daarmee wil het concern kostenbesparingen van 5,5 miljard dollar (5 miljard euro) doorvoeren. .

Het aantal betalende leden bij de streamingdienst Disney+ kwam in het voorbije kwartaal lager uit dan voorzien. Aan het einde van het eerste kwartaal in het gebroken boekjaar waren er bij Disney+ 161,8 miljoen betalende klanten. Vooraf was gerekend op een minder grote afname naar 164 miljoen leden.

Met de winstgevendheid deed Disney het beter dan voorzien. De winst per aandeel kwam uit op $0,99, terwijl op een winst per aandeel van $0,78 was gerekend.

De opbrengsten bij Disney waren in lijn met de verwachting. In het afgelopen kwartaal werd een omzet geboekt van $23.5 miljard

In de nabeurshandel kreeg de resultaten een opgewekte ontvangst. Het aandeel werd 2% hoger gezet.