KPN gaf Tele2 ten onrechte geen netwerktoegang

Tele2 zei schade geleden te hebben doordat het telecombedrijf door de tegenwerking van KPN het ADSL-netwerk aanvankelijk niet kon uitrollen. Hierdoor verloor Tele2 naar eigen zeggen marktaandeel. Het hof bepaalde dat het onrechtmatige handelen door KPN uitsluitend voor de beginperiode van de door Tele2 geclaimde periode geldt. Een deel van de claims van Tele2 is inmiddels verjaard. Het hof is van oordeel dat een deskundige moet aangegeven, hoe groot het marktaandeel van Tele2 geweest had kunnen zijn als KPN aan zijn verplichtingen voldaan had. Op basis hiervan kan dan in een einduitspraak de hoogte van de schadevergoeding van KPN aan Tele2 bepaald worden.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik