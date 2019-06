BAM bouwt 72 woningen in Dordrecht

AM, een vastgoeddochter van bouwer BAM, maakte bekend een overeenkomst te hebben getekend met Synthus Achmea Real Estate & Finance over de verkoop van 156 appartementen in Haarlem, en de afname van 6500 vierkante meter aan winkelruimte in Schalkstad in Haarlem.

Financiële details zijn in beide gevallen niet bekendgemaakt.