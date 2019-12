Novartis heeft pijplijn aan 'blockbusters'

Topman Vas Narasimhan heeft het in een verklaring over meer dan 25 mogelijke stermedicijnen die een jaaromzet van meer dan 1 miljard dollar kunnen bereiken. Daarnaast wil het tussen 2020 en 2022 meer dan tachtig goedkeuringsaanvragen voor geneesmiddelen indienen bij toezichthouders in de Verenigde Staten, Europa, Japan en China.

